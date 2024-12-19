بالكمامة.. يسرا في عزاء نبيل الحلفاوي

حضرت الفنانة يسرا علي حضور عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجوم الفن والمجتمع.

آخر أعمال يسرا

وكان آخر أعمال يسرا هو فيلم "ليلة العيد"، وحقق ردود أفعال إيجابية على المستوى الجماهيري والنقدي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي شعبي في يوم واحد، وناقش عددًا من المشكلات التي تعاني منها المرأة في المجتمع منها القهر والعنف الزوجي وزواج القاصرات وختان الإناث، وذلك من خلال العديد من القصص المختلفة.

نبذة عن نبيل الحلفاوي

وُلد نبيل في حي السيدة زينب بالقاهرة في 22 أبريل 1947، تخرج في كلية التجارة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حبًا في التمثيل، وتخرج منه عام 1970، قدم العديد من الأعمال المميزة قبل أن ينتقل إلى الدراما التلفزيونية. كان أول ظهور له على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل محمد رسول الله الجزء الأول، الذي عُرض عام 1980.

نجوم الفن في عزاء نبيل الحلفاوي

وحضر عزاء نبيل الحلفاوي كل من أشرف زكي، يسرا، لطفي لبيب، أحمد فتحي، شريف سلامة، منال سلامة، المخرج شريف عرفة، المنتج طارق الجنايني، نور خالد النبوي، جمال العدل، ماندو العدل، حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فردوس عبد الحميد، إيهاب فهمي، هاني مهنا، محمد أبو داود، سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، أيمن وتار، نجلاء بدر، محمود قابيل.

سبب وفاة نبيل الحلفاوي

توفي نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد معاناة من مضاعفات صحية حادة أدت إلى دخوله في غيبوبة وفقدانه القدرة على التواصل مع محيطه.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم تسليم أهالي الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف

نبذة عن نبيل الحلفاوي

وُلد نبيل في حي السيدة زينب بالقاهرة في 22 أبريل 1947، تخرج في كلية التجارة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حبًا في التمثيل، وتخرج منه عام 1970، قدم العديد من الأعمال المميزة قبل أن ينتقل إلى الدراما التلفزيونية. كان أول ظهور له على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل محمد رسول الله الجزء الأول، الذي عُرض عام 1980.