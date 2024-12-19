بملامح الصدمة والحزن.. حسين فهمي في عزاء نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
حسين فهمي
حسين فهمي

حضر الفنان حسين فهمي علي حضور عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجوم الفن والمجتمع.

نجوم الفن في عزاء نبيل الحلفاوي 

وحضر عزاء نبيل الحلفاوي كل من أشرف زكي، يسرا، لطفي لبيب، أحمد فتحي، شريف سلامة، منال سلامة، المخرج شريف عرفة، المنتج طارق الجنايني، نور خالد النبوي، جمال العدل، واخرين. 

آخر أعمال حسين فهمي

وكان آخر أعمال حسين فهمي فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

سبب وفاة نبيل الحلفاوي 

توفي نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد معاناة من مضاعفات صحية حادة أدت إلى دخوله في غيبوبة وفقدانه القدرة على التواصل مع محيطه. 

اخر اعمال نبيل الحلفاوي 

كان اخر اعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم تسليم أهالي الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف 

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