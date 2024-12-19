بعد زيادة البنزين.. ما هي جهود الحكومة تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية؟

شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، مع استمرار ضعفها أمام الدولار، وسط توقعات بعودة الانتعاش مع تحسن الظروف الاقتصادية وعودة السوريين إلى وطنهم.

أسعار الصرف في السوق المحلية

جاءت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية كما يلي:

دمشق:

سعر الشراء: 14،000 ليرة سورية للدولار الواحد.

سعر البيع: 15،000 ليرة سورية للدولار الواحد.



حلب:

سعر الشراء: 14،000 ليرة سورية.

سعر البيع: 15،000 ليرة سورية.



إدلب:

سعر الشراء: 13،300 ليرة سورية.

سعر البيع: 14،300 ليرة سورية.



الحسكة:

سعر الشراء: 11،700 ليرة سورية.

سعر البيع: 12،700 ليرة سورية.

أسعار الدولار حسب الفئات

1 دولار أمريكي = 14،000 ليرة سورية.

5 دولارات = 70،000 ليرة سورية.

10 دولارات = 140،000 ليرة سورية.

25 دولارًا = 350،000 ليرة سورية.

50 دولارًا = 700،000 ليرة سورية.

100 دولار = 1،400،000 ليرة سورية.

500 دولار = 7،000،000 ليرة سورية.

1،000 دولار = 14،000،000 ليرة سورية.

5،000 دولار = 70،000،000 ليرة سورية.

10،000 دولار = 140،000،000 ليرة سورية.



تحليل اقتصادي

يأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف وسط توقعات بتحسن قيمة الليرة في المستقبل مع تحسن الوضع الاقتصادي وعودة السوريين إلى بلادهم ومع ذلك، يبقى الوضع الاقتصادي تحديًا كبيرًا في ظل الفجوة الحالية بين سعر الشراء وسعر البيع، والتي تعكس حالة التذبذب في السوق.

تسعى الحكومة السورية إلى اتخاذ تدابير لتعزيز قوة الليرة واستعادة استقرار الاقتصاد، مما يتطلب مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التجارة الخارجية.