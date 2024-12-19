عيار 21 الآن بالصاغه..سعر الذهب اليوم بعد آخر انخفاض

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أسعار الذهب
أسعار الذهب

عيار 21 الآن بالصاغه..سعر الذهب اليوم بعد آخر انخفاض… شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في ختام التعاملات اليومية وذلك بعد تراجع ملحوظ سجله يوم الجمعة الماضي وهذا الاستقرار شمل الأسواق المحلية والدولية وبعد تراجع اسعار الذهب في الأسبوع الماضي في الأسواق المصرية عادت الذهب من جديد إلي حالة الاستقرار. 

 

إليك تفاصيل  اسعار الذهب في السوق المصري

حيث استقرت الأسعار دون تغييرات كبيرة وفقًا لما أعلنت عنه الشعبة العامة للذهب  محليًا حيث وصل 

•سعر  عيار 24: بلغ سعر الجرام 4365.17 جنيهًا وهو الأعلى بين الأعيرة نظرًا لنقاء معدنه.

• عيار 21: استقر عند 3820 جنيهًا للجرام ويُعد الأكثر تداولًا وشعبية في السوق المصرية.

•عيار 18: سجل الجرام 3274.29 جنيهًا، ويكثر الطلب عليه في بعض المحافظات والمناطق.

•الجنيه الذهب: استقر سعره عند 30560 جنيهًا ما يعكس استقرارًا عامًا في سوق المشغولات الذهبية.

 

الذهب

تعرف على أسعار الذهب عالميًا

و على الصعيد العالمي  استقر سعر الأوقية عند 2656 دولارًا مما ساهم في استقرار الأسعار المحلية التي تتأثر مباشرة بحركة الأسواق الدولية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

و يكون سبب هذا الاستقرار يأتي بعد انخفاضٍ سجلته الأسواق نهاية الأسبوع الماضي حيث شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهات مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الوقت مناسبًا للشراء أو الانتظار لتوقعات مستقبلية.

 

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عوامل تؤثر على أسعار الذهب 

يعتمد سعر الذهب محليًا على عوامل متعددة أبرزها تحركات الأسواق العالمية، تغيرات سعر الدولار، وتكاليف الاستيراد. ومع ثبات هذه العوامل اليوم بقيت الأسعار دون تغيرات ملحوظة.

 

نصائح للمستهلكين الذين يترددون على شراء الذهب

 

يفضل متابعة حركة الأسواق العالمية قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع أو الاستثمار في الذهب خاصة الجنيهات الذهبية أو السبائك التي تعد خيارًا آمنًا على المدى الطويل.

ويظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين وسط استقرار نسبي يُبقي السوق في حالة ترقب لتحركات الأيام المقبلة.

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