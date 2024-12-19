هل تسقط ثلوج على مصر؟ "الفجر" تجيب وتكشف حقيقة الأمر.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس حيث يُتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الخميس

حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الخميس يكون باردًا على أغلب الأنحاء ويكون شديد البرودة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا خاصةً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما قد يعيق الرؤية الأفقية.

حالة الطقس

خرائط الطقس تشير إلي احتمالية سقوط الثلج والأمطار على تلك المناطق

حيث تشير خرائط الطقس إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة ورعدية قد يصاحبها تساقط لحبات الثلج على بعض المناطق في محافظة مطروح.

بالإضافة إلى إمتداد فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانًا مساءً إلى مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

بينما تشهد بعض المحافظات أمطارًا خفيفة خلال الليل منها المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القاهرة، الجيزة، والقليوبية.

تعرف على حركة الملاحة في حالة البحرين الأحمر والمتوسط

•البحر المتوسط حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر وربع، مع رياح سطحية شمالية شرقية.

•البحر الأحمر حالته مماثلة لكن مع ارتفاع موج يصل إلى مترين إلا ربعًا ورياح سطحية شمالية غربية.

إليك تفاصيل درجات الحرارة غدًا الخميس

وتشهد المدن المصرية تفاوتًا في درجات الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة لتكون كما يلي:

•القاهرة: العظمى 21، الصغرى 14

•الإسكندرية: العظمى 20، الصغرى 12

•أسوان: العظمى 25، الصغرى 12

•شرم الشيخ: العظمى 25، الصغرى 16

•مطروح: العظمى 17، الصغرى 14

•كاترين: العظمى 16، الصغرى 2

و على المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية والاستعداد للتقلبات الجوية المتوقعة خاصة في المناطق الساحلية التي قد تشهد أمطارًا غزيرة.