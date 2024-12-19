تعرف على تفاصيل متحور أوميكرون الجديد XEC يعيد الإجراءات الاحترازية مرة أخرى

تعرف على تفاصيل متحور كورونا الجديد XEC يعيد الإجراءات الاحترازية مرة أخرى… ارتفعت درجة القلق عالميًا، خاصةً بعد أن أظهرت الدراسات الأولية عن فيرس XEC وخصائصه المثيرة للجدل.

متحور XEC ينتشر في 29 دولة أحذر متحور أوميكرون الجديد

حيث انتشر هذا المتحور الذي تم رصده لأول مرة في ألمانيا خلال يونيو 2024 إلى 29 دولة، منها الولايات المتحدة، بريطانيا، والدنمارك. و يُصنف المتحور كنسخة هجينة مشتقة من متحورات أوميكرون ما يزيد من قدرته على الانتشار والمقاومة.

فيروس XEC

خصائص متحور XEC الجديد

يتميز المتحور بسرعة انتشار تفوق سابقيه حيث يشكل 13% من الإصابات في ألمانيا ويحمل XEC طفرات جينية تُحسن التصاقه بالخلايا البشرية مما يزيد من فرص تفشيه.

كما أظهرت بعض الدراسات احتمالية مقاومته الجزئية للمناعة المكتسبة عبر اللقاحات أو الإصابة السابقة.

هل تعاني من تلك الأعراض؟..إليك الأعراض المرتبطة بـ متحور XEC

حيث تشمل الأعراض:

• حمى خفيفة إلى متوسطة.

•سعال (جاف أو مصحوب ببلغم)

• احتقان الحلق والأنف

•إرهاق عام

•وضيق تنفس في الحالات الحرجة.

•يعاني بعض المرضى أيضًا من فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام بالجسم.

متحور XEC

الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد XEC

حيث أعادت بعض الدول فرض قيود وقائية مثل:

•الكمامات: تم فرضها مجددًا في الأماكن المغلقة ووسائل النقل.

•التباعد الاجتماعي: توصي الحكومات بتجنب التجمعات الكبيرة.

•التطعيمات: تركز الجهود على تقديم الجرعات المعززة، مع تحديث تركيبات اللقاحات لتتناسب مع خصائص المتحور الجديد.

مخاوف الشتاء وتوصيات الصحة العالمية

كما تُحذر منظمة الصحة العالمية من احتمالية زيادة انتشار XEC خلال فصل الشتاء ما قد يُثقل كاهل الأنظمة الصحية.

كما توصي المنظمة بالتزام الإجراءات الوقائية وتلقي الجرعات المعززة للحد من المخاطر.

ابتعد عن عوامل تسريع انتشار المتحور الجديد XEC

من عوامل زيادة انتشار الفيروس الجدي هي:

•السلوك البشري: كالتجمعات الكبيرة وإهمال التباعد.

•السفر الدولي: يسهم في نقل المتحور بين الدول.

•انخفاض معدلات التلقيح: يمنح الفيروس فرصة أكبر للتكاثر وظهور طفرات جديدة.

•التوصيات للمواطنين التطعيم: استكمال الجرعات الأساسية والتفكير في الجرعات المعززة.

•النظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام واستخدام المعقمات الكمامات: ارتداؤها في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.

•التوعية: متابعة المستجدات الصحية والالتزام بتوصيات الجهات المعنية.

و يُمثل متحور XEC اختبارًا جديدًا للجهود العالمية في مكافحة فيروس كورونا مما يستدعي تكاتف الجهود بين الحكومات والأفراد لمواجهة هذه التحديات.