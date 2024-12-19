تعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك بعد خفض معدلات الفائدة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك…شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الخميس بعد موجة من التذبذبات في الأيام الماضية ويأتي ذلك عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.50% وهو ما توافق مع توقعات السوق.

سعر الدولار

تحركات الدولار في البنوك المصرية وفق المواقع الرسمية للبنوك

حيث سجل سعر الدولار ارتفاعًا في عدد من البنوك بينما شهد انخفاضًا طفيفًا في بعض البنوك الأخرى وفيما يلي نعرض لكم التفاصيل:

•البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 50.8 جنيه، وسعر البيع 50.9 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 7 قروش.

•بنك مصر: حافظ على نفس مستويات البنك الأهلي عند 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع بزيادة مماثلة.

•بنك القاهرة: سجل 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش عن أسعار الأمس.

•البنك التجاري الدولي (CIB): ارتفع السعر إلى 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

•بنك البركة: استقر عند 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

•بنك قناة السويس: وصل إلى 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 7 قروش.

•بنك كريدي أجريكول: سجل 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

•بنك الإسكندرية: شهد تراجعًا طفيفًا، ليسجل 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، بانخفاض 6 قروش.

•بنك التعمير والإسكان: ارتفع السعر إلى 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

•مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل تراجعًا طفيفًا عند 50.86 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش.

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“ خفض معدلات الفائدة” تعرف على أثر القرار الأمريكي على السوق المحلية

يُرجع خبراء الاقتصاد هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار إلى القرار الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة حيث يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تأثيرات متفاوتة على الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية حيث يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض العالمي.

كما يواصل سعر الدولار الأمريكي التحرك في نطاقات محدودة بالسوق المصرية وسط متابعة حثيثة من قبل المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية والبيانات الاقتصادية المحلية.