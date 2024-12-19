شاب يقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في المنيا

توفيت فتاة في السادسة عشرة من عمرها متأثرة بإصاباتها جراء اعتداء شقيقها عليها بسلاح أبيض في أحد مراكز محافظة المنيا.

جاء ذلك بعد فترة قصيرة من خروجها من المستشفى، حيث كانت قد تعرضت لاعتداء من قبل والدها بسبب خلافات أسرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بأن شابًا قام بقتل شقيقته باستخدام أداة حادة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على الفتاة "ر.م" وقد فارقت الحياة نتيجة تعرضها لعدة طعنات على يد شقيقها.

تم نقل جثمان الفتاة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن الفتاة كانت قد أصيبت قبل أيام بعدة طعنات من والدها وتم نقلها إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج، قبل أن تتوفى على يد شقيقها.