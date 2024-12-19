تنفصل عن الواقع لعدة ساعات؟ تعرف على أعراض مرض الذهان وطريقة علاجه

تنفصل عن الواقع لعدة ساعات؟ تعرف على أعراض الذهان وطريقة علاجه..حيث يعد مرض الذهان مرض عقلي يؤثر على الاتصال بالواقع والذهان هو اضطراب عقلي خطير يتسبب في فقدان الاتصال بالواقع مما يؤدي إلى خلل في التفكير المنطقي والإدراك الحسي.

هل تعاني من نوبات هلوسة وأوهام؟ إليك أبرز أعراض مرض الذهان

حيث يعاني المصابون من نوبات هلوسة وأوهام تجعلهم يتشبثون بمعتقدات غير واقعية كما يؤثر الذهان سلبًا على قدرة الشخص على التفاعل الاجتماعي، ويعيق أداء المهام اليومية ويضعف رؤيته للأمور من منظور واقعي.

مرض الذهان

تعرف على أسباب الإصابة بمرض الذهان

حيث تعددت أسباب الإصابة بالذهان وتشمل:

1. تعاطي الكحول والمخدرات: حيث يمكن أن يؤدي الاستخدام غير القانوني لبعض الأدوية إلى ظهور أعراض الذهان.

2. أمراض الدماغ: مثل وأورام المخ، والسكتات الدماغية.

3. الخرف: بما في ذلك مرض الزهايمر الذي يزيد من احتمالية الإصابة بالذهان.

4. الإصابة بفيروس نقص المناعة: الذي يؤثر على وظائف الدماغ.

5. تناول أدوية معينة: مثل المنشطات التي قد تؤدي إلى ظهور الأعراض.

6. اضطرابات نفسية: مثل اضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب الحاد، واضطرابات الشخصية.

7. أمراض أخرى: كمرض الصرع الذي يزيد من خطر الذهان.

كل تلك الأفعال من أعراض مرض الذهان

كما تشمل الأعراض الرئيسية للذهان:

التفكير المشوش وعدم القدرة على ترتيب الأفكار بشكل منطقي. الأوهام والمعتقدات الخاطئة التي لا تستند إلى الواقع. المخاوف غير المبررة. الهلوسة البصرية والسمعية التي تنشأ من خيال المريض. التحدث بطريقة غير مترابطة أو الانتقال العشوائي بين المواضيع.

كيف يتم تشخيص مرض الذهان

حيث يعتمد التشخيص على إجراء اختبارات شاملة تشمل مسح الدماغ، وفحوصات الدم للكشف مستويات الأيونات والهرمونات إضافة إلى فحوصات لأمراض معينة مثل الزهري وتحاليل للكشف المخدرات.

كما يتم إخضاع المريض للتصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من الحالة.

لا تقلق إذا كنت تعاني من تلك الأعراض…إليك علاج الذهان

و يعتمد علاج الذهان على الجمع بين الأدوية والعلاج النفسي حيث يشمل:

•العلاج:وصف المهدئات والأدوية المناسبة.

•جلسات علاج نفسي لتحسين الصحة العقلية.

•الراحة وتجنب التوتر.

ويهدف العلاج إلى تحسين حياة المريض واستعادة قدرته على التفاعل مع الواقع بشكل طبيعي.