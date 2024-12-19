عنتر هلال: بغني في أسوان ومعروف قبل ما محمد منير يتعرف

تحدث الشاعر عنتر هلال عن علاقته بالمطرب عمرو دياب وكيف بدأت معرفتهما، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "كلام في الفن" مع الإعلامي محمد العسيري، الذي يُعرض على قناة الوثائقية.

أكد الشاعر عنتر هلال، أنه تعرف على عمرو دياب قبل أن يمضي لأي شخص، حيث تعرف عليه عند الموسيقار الكبير هاني شنودة وطلب منه عمل لقاء صحفي معه حيث كان يعمل وقتها في مجلة تدعى ميوزك، قائلا: "عمرو دياب كان خجول جدا وهو داخله خجول".

أوضح الشاعر عنتر هلال أنه تعرف على عمرو دياب في بداية مشواره الفني قبل أن يتعاقد مع أي جهة، حيث التقى به عند الموسيقار الكبير هاني شنودة، وذكر أنه طلب إجراء لقاء صحفي معه حين كان يعمل في مجلة تُدعى "ميوزك"، قائلا: "مشكلتنا مع بعض إن هو بيحب نوع من الكلام، وهو يكون أعلى منه، وأنا بحب الكلام هو النجم، ولكن احنا أصحاب وهو بيحبني".

صرح الشاعر عنتر هلال بأنه لا يكتب كلمات الأغاني إلا إذا كانت تحمل هدفًا واضحًا، قائلا: "أنا مابكتبش شعر إلا لو كان وراه هدف، وغاية نبيلة"، مضيفا: "أنا بغني في أسوان ومعروف قبل ما محمد منير يتعرف".