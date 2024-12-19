موعد مباراة المصري وحرس الحدود بالدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود بالجولة الخامسة ضمن إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعي الفريق البورسعيدي في هذه المواجهة لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط لتعويض الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد بالجولة الرابعة من الدوري.

ويحتل فريق المصري المركز الأول ليتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم حتى الآن.

موعد مباراة المصري ضد حرس الحدود بالدوري المصري

تقام هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد السويس.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وحرس الحدود

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري وحرس الحدود على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات هذه البطولة.