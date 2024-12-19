الأهلي يضاعف ميزانية الميركاتو ويحسم مصير رضا سليم

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر رفع ميزانية تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم 3 أضعاف خلال الميركاتو الشتوي.

وقال بليغ، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" محمد رمضان، أكد لمارسيل كولر د، أن لجنة التخطيط سيكون لها دور فعال خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك عدة اجتماعات عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري".

وتابع:" الأهلي خلال الفترة القادمة سيبحث فكرة تسويق اللاعبين الراحلين، والاهلي عرض على بيرسي تاو الرحيل وفسخ عقده مع مقابل الحصول على نصف قيمة الباقي من عقده ولكن اللاعب يرفض".

وواصل:" سيتم أيضا حسم مصير رضا سليم، خاصة وأنه تلقى بعض العروض لضمه على سبيل الإعارة في يناير القادم".

وأوضح:" سيتم حسم ملف الصفقات الجديدة، بعد رفع ميزانية الصفقات الجديدة 3 أضعاف، من أجل ضم لاعبين جيدين بجانب بعض اللاعبين من الدوري المصري".