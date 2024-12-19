الأهلي يضاعف ميزانية الميركاتو ويحسم مصير رضا سليم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر رفع ميزانية تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم 3 أضعاف خلال الميركاتو الشتوي.

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وقال بليغ، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" محمد رمضان، أكد لمارسيل كولر د، أن لجنة التخطيط سيكون لها دور فعال خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك عدة اجتماعات عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري".

وتابع:" الأهلي خلال الفترة القادمة سيبحث فكرة تسويق اللاعبين الراحلين، والاهلي عرض على بيرسي تاو الرحيل وفسخ عقده مع مقابل الحصول على نصف قيمة الباقي من عقده ولكن اللاعب يرفض".

وواصل:" سيتم أيضا حسم مصير رضا سليم، خاصة وأنه تلقى بعض العروض لضمه على سبيل الإعارة في يناير القادم".

وأوضح:" سيتم حسم ملف الصفقات الجديدة، بعد رفع ميزانية الصفقات الجديدة 3 أضعاف، من أجل ضم لاعبين جيدين بجانب بعض اللاعبين من الدوري المصري".

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