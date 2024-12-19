"تشعر بالسعال وضيق التنفس" كل ما تريد معرفته عن متحور XEC الجديد.. حيث مع استمرار تطور فيروس كورونا ظهر مؤخرًا متحور جديد يُعرف باسم "XEC" الذي أثار اهتمام العلماء والمختصين حول العالم كما يُعتبر هذا المتحور أسرع انتشارًا مقارنة بالمتحورات السابقة، مما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الصحة العامة.

متحور XEC

ما هو متحور XEC ؟ تعرف على أعراض المتحور الجديد

متحور "XEC" هو طفرة جديد لفيروس كورونا نتجت عن مزيج بين سلالات مختلفة مما أكسبه خصائص جديدة ولا تزال الدراسات حول هذا المتحور في مراحلها الأولى إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أنه يتميز بسرعة انتشاره مقارنة بالمتحورات السابقة.

و تأتي أعراض متحور XEC وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا مثل:

• ارتفاع درجة الحرارة: قد تكون الحمى من الأعراض المبكرة.

•السعال الجاف: علامة مميزة لدى المصابين.

•الإرهاق العام: شعور مستمر بالتعب دون بذل مجهود.

•ضيق التنفس: يظهر في الحالات الأكثر تقدمًا.

•أعراض أخرى محتملة: آلام في العضلات والمفاصل، صداع، فقدان حاستي الشم والتذوق، التهاب الحلق، وسيلان الأنف.

"لو طفلك عنده تلك الأعراض اذهبي إلى الطبيب فورًا" تعرف على تأثير المتحور الجديد على الأطفال

تشير التقارير إلى أن الأطفال قد يكونون عرضة للإصابة بـ "XEC" لكن عادةً ما تكون الأعراض لديهم أقل حدة مقارنة بالبالغين وتشمل الأعراض عند الأطفال: الحمى، السعال، الإرهاق، وأحيانًا مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال.

ومع ذلك، فإن الأطفال الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل الربو أو أمراض القلب قد يكونون أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة.

ابتعد عن طرق انتقال متحور XEC الجديد

ينتقل المتحور بنفس طرق انتقال الفيروس الأصلية وتشمل الآتي:

• الرذاذ التنفسي عند السعال أو العطس.

• لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه.

•التواجد في أماكن مغلقة مكتظة بالناس.

متحور XEC

كيف تحمي نفسك من الإصابة بالمتحور XEC الجديد

للحماية من الإصابة بهذا المتحور، تنصح الجهات الصحية باتباع الإجراءات الوقائية الاتيه:

1. ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة أو المغلقة.

2. الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر واحد.

3. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

4. استخدام معقمات تحتوي على الكحول.

5. اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه.

6. ممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم.

7. تهوية الأماكن المغلقة لتقليل تراكم الفيروس في الهواء.

تزداد المخاوف والتحديات مع سرعة انتشار "XEC"

حيث تزداد المخاوف من الضغط على الأنظمة الصحية، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء.

و لا بد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والحصول على التطعيمات المعززة يظل الحل الأمثل للحد من انتشار الفيروس ومتحوراته الجديدة.