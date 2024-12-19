"ماذا عن تكرار جائحه كورونا جديدة" متحور XEC يثير القلق عالميًا

"ماذا عن تكرار جائحه كورونا مجددًا" متحور XEC يثير القلق عالميًا…انتشار متحور كورونا الجديد "XEC" يثير القلق عالميًا حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يُعرف بـ "XEC" وهو نسخة هجينة مشتقة من متحورات أوميكرون وقد تم تسجيل أول حالة إصابة به في ألمانيا خلال يونيو 2024.

كل ما تريد معرفته عن أعراض متحور XEC وطريقة علاجه

كما يتميز هذا المتحور بسرعة انتشاره، حيث انتقل إلى 29 دولة، منها الولايات المتحدة، بريطانيا، والدنمارك وتكون خصائص متحور XEC وأعراضه كما يلي حيث يكون المتحور "XEC" بمعدل نمو أعلى مقارنة بمتحورات أخرى على سبيل المثال في ألمانيا، يشكل المتحور 13% من الإصابات الجديدة كما تأتي الأعراض المرتبطة به كالآتي:

•الحمى.

•السعال.

•التهاب الحلق.

•فقدان حاستي الشم أو التذوق.

•آلام في الجسم.

•فقدان الشهية.

بالإضافة إلى احتواء ذلك المتحور على طفرات تزيد من قدرته على الالتصاق بالخلايا البشرية ما يجعله أكثر قدرة على التفشي.

متحور XEC

إليك طرق الوقاية والتعامل مع متحور XEC الجديد

حيث تظل اللقاحات الحالية فعّالة في الحد من خطورة المرض، لا سيما عند أخذ الجرعات المعززة.

كما ويوصى بالالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والتهوية الجيدة.

و من أسباب تسريع انتشار المتحورات الطفرات الجينية إنها تزيد من قدرة الفيروس على الانتشار أو مقاومة المناعة المكتسبة مثل:

•السلوك البشري: كالتجمعات الكبيرة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

•انخفاض معدلات التلقيح: يتيح للفيروس فرصة للتكاثر والتطور.

•السفر الدولي: يعزز انتقال الفيروس بين الدول.

•مدة المناعة المكتسبة: تقل مع الوقت، ما يزيد من احتمالات الإصابة.

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الفرق بين أعراض نزلات البرد ومتحور XEC أوميكرون الجديد

يتشابه المتحور "XEC" مع نزلات البرد في بعض الأعراض مما يصعّب أحيانًا التمييز بينهما وتأتي أعراض نزلات البرد كما يلي:

•سيلان الأنف والعطس.

•التهاب الحلق.

•السعال الخفيف.

•حمى طفيفة أو غيابها.

•تعب بسيط وصداع خفيف.

•المدة: تستمر 3-7 أيام وعادة تكون خفيفة.

أعراض متحور كورونا "XEC" الجديد:

•حمى مرتفعة.

•سعال جاف ومستمر.

•فقدان حاسة الشم أو التذوق.

•إرهاق شديد وآلام في الجسم.

•ضيق في التنفس في الحالات المتقدمة.

•المدة: تستمر 7-14 يومًا، وقد تكون أكثر حدة.

عند الاشتباه بالإصابة بالمتحور XEC الجديد ماذا تفعل ؟

يجب عليك عزل المصاب وإجراء اختبار PCR عند الاشتباه بأعراض متحور XEC.

و استشارة طبيب في حال تفاقم الأعراض مثل ضيق التنفس أو ارتفاع الحرارة الشديد.

يجب الالتزام بالتطعيمات والإجراءات الوقائية التي تظل الوسيلة الأكثر فعالية للحد من انتشار المتحور الجديد الذي يعدل ويطور نفسه بسرعة شديدة مثل كورونا وأوميكرون سابقًا.