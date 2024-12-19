مبحبش الواسطة.. تامر حبيب يكشف أولى خطواته الفنية ودخوله مجال السيناريست

كشف السيناريست تامر حبيب لأول مرة عن بدايته الفنية في حياته بداية من كتابته لأول سيناريو والتي لم يوفق به وإصابته بالإحباط، ولكن شغفه في الحياة والمهنة كان أقوى من مراحل انطفائه، وذلك خلال ندوته في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، والتي تقام بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

تصريحات تامر حبيب

وقال تامر حبيب: "الشغف أهم من الإحتراف، وهذه هي متعة العمل الوحيدة، البداية حصلت بإني نفسي امثل وكنت وانا في المدرسة شاطر جدًا وبحب الأدب العربي والإنجليزي، ومهتم بالقراءة كنت بكتب قصص قصيرة وخواطر".

و تابع تامر حبيب: "ولكن تأتي الصدفة في إحدى المرات في قصر السينما إنهم عاملين دورة عن التمثيل وصدفتًا جلس مع شخص ما واقترح عليه أن يدخل قسم سيناريو لإنه يتناسب مع موهبته اكثر من قسم الإخراج، وبعد ما انتهى من ثانوية عامة قام بالتقديم في معهد السينما وذلك بموافقة أهله".

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية



يتكون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من كل من مدير التصوير: حسين بكر رئيس المركز القومى للسينما، المنتج السينمائى معتز عبد الوهاب، المخرج عمر بيومى.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية



يتكون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الافلام الدولية من كل من المخرج أمير رمسيس، النجمة بشرى والمنتجة السينمائية شاهيناز العقاد

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام المصرية



تتكون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الافلام المصرية من كل من المخرج سعيد حامد، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، المنتج شريف فتحي.