لهذا السبب.. نسرين طافش تتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الفنانة نسرين طافش تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملة بحث، وذلك بعدما شاركت جمهورها بعض الصور الجديدة لها، وذلك من أحدث جلسة تصوير قامت بها، احتفالا برأس السنة الميلادية، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت نسرين جلسة التصوير عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية متميزة، حيث ارتدت جاكيت من الفرو باللون البني، وشورت قصير باللون الأسود، وأمامها شجرة الكريسماس احتفالا برأس السنة الميلادية.

آخر أعمال نسرين طافش



وكان آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.



قصة فيلم بنقدر ظروفك



وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا في منطقة شعبية، وتضم أكثر من قصة حب، تجمع إحداها بين النجم أحمد الفيشاوي والنجمة مي سليم، وإعجاب من طرف الفنان محمود حافظ بالفنانة نسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين الفنان محمد محمود والفنانة عارفة عبد الرسول.