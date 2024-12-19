‏مصادر: السلطات العراقية تفرض تعتيما إعلاميا على مخيم الجنود السوريون الذين فروا إلى العراق خلال الساعات الأخيرة من عمر نظام الأسد

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت ‏مصادر عراقية، إن السلطات العراقية فرضت تعتيما إعلاميا على مخيم الجنود السوريون الذين فروا إلى العراق خلال الساعات الأخيرة من عمر نظام الأسد.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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