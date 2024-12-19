ريال مدريد يتابع صفقة مجانية جديدة



كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، يسعي للتعاقد مع أنطونيو كورديرو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ملقا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فأن كشافو ريال مدريد يتابعون عن كثب كورديرو، والذي يشغل مركز الجناح الأيسر، حيث شارك نجم ملقا هذا الموسم في 17 مباراة سجل من خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.



يذكر أن عقد كورديرو مع فريقه الإسباني سينتهي في صيف 2025 حيث يمكنه الانتقال للفريق الملكي في صفقة مجانية دون أي تكلفة.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

يلتقي الفريق الملكي مع نظيره إشبيلية، مساء الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر 2024، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.