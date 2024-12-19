التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره توتنهام مساء اليوم الخميس 19-12-2024 على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة توتنهام في كأس الرابطة

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: ديوجو دالوت، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، نصير مزراوي.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، أماد ديالو.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: أودوجي، بن ديفيز، دراجوسين، أرشي جراي.

خط الوسط: بابي سار، ماديسون، ديان كولوسيفسكي.

خط الهجوم: تيمو فيرنر، دومينيك سولانكي، هيونج مين سون.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في كأس الرابطة

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.