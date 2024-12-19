القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم الإنجليزية عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس في كأس الرابطة.

ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير"، هذه المواجهة الصعبة والقوية بين فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في كأس الرابطة

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

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