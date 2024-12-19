موعد مباراة تشيلسي وشامروك روفرز في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة تشيلسي وشامروك روفرز الأيرلندي وذلك ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الحالي.

موعد مباراة تشيلسي وشامروك روفرز في دوري المؤتمر الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وشامروك روفرز يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 على استاد ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وشامروك روفرز عبر قناة 2 beIN Sports.

موقف تشيلسي وشامرك روفرز في دوري المؤتمر الأوروبي

يسعى تشيلسي لإنهاء مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي محققا العلامة الكاملة، حيث أصبح أول فريق يضمن التأهل لدور الـ16 بشكل مباشر بعدما حقق الفوز في المباريات الخمس التي خاضها في البطولة حتى الآن، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين أمام ملاحقه المباشر فيتوريا جيماريش.

ويصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 بينما ستخوض الفرق التي أنهت مرحلة الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16.

ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الإقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

ويخوض تشيلسي المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما تفادى الهزيمة في آخر 10 مباريات في جميع البطولات من بينها الفوز في آخر 7 مباريات متتالية.

ويكفي الفريقان التعادل من أجل ضمان التأهل دون انتظار بقية النتائج أما في حال خسارة أحدهما فسيكون عليه الانتظار لمعرفة هل سيخوض الملحق أم لا.

وستكون هذه هي المواجهة الأولى بين تشيلسي وشامروك روفرز بينما لم يسبق لتشيلسي أن واجه فريقا أيرلنديا في البطولات الأوروبية.

ويأمل شامروك روفرز في الخروج بأفضل نتيجة ممكنة ليضمن التأهل المباشر لدور الـ16 حيث يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة علما بأنه لم يخسر حتى الآن في البطولة مثل تشيلسي وفيتوريا جيماريش.

وخاض شامروك روفرز 4 مباريات أمام الأندية الإنجليزية، حيث خسر مباراتيه أمام توتنهام في موسم 2011 / 2012 في الدوري الأوروبي.

كما خسر بتسعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين أمام مانشستر يونايتد في كأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1957 / 1958.