موعد مباراة ليفربول القادمة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية عن موعد مباراة ليفربول وتوتنهام وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي. 

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتوتنهام يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 على استاد توتنهام هوتسبير معقل توتنهام وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم بنقل أحداث المباراة.

تعادل ليفربول مع فولهام بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية من البريميرليج بينما اكتسح توتنهام نظيره ساوثهامبتون بخماسية نظيفة في نفس الجولة.

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نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو

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ليفربول يتأهل إلى نصف نهائي كأس كاراباو عقب الفوز على ساوثهامبتون بثنائية

يحتل ليفربول صدارة جدول البريميرليج برصيد 36 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 23 نقاط.

موقف ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 

احتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 82 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مباريات. 
في حين احتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 66 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

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