محافظ أسيوط يوافق على إطلاق اسم الشهيد الرائد طارق جميل على مدرسة الجلاء الإبتدائية المشتركة بحي غرب



وافق اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على إطلاق اسم الشهيد الرائد طارق جميل محروس عطا الله على مدرسة الجلاء الإبتدائية بحي غرب مدينة أسيوط تخليدًا لذكراه وعرفانا لما بذله من تضحية في سبيل الوطن

وجاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام والمحاسب عدلى مصلح أبو عقيل السكرتير العام المساعد واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وفي بداية الجلسة قدم محافظ أسيوط خالص التعازى لضحايا حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص بالطريق الزراعي أسيوط/ القوصية والذى أسفر عن مصرع وإصابة 15 شخصًا، داعيًا الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على مصابي الحادث الأليم

وكما كرم المحافظ، سوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بحياة كريمة ومنحها شهادة تقدير لجهودها وتميزها في متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري

ونقل المحافظ لأعضاء المجلس بعض الرسائل في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة والمحافظين بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية منها أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم والتأكيد على جاهزية معدات المحافظة ومتابعة غرف العمليات على مدار 24 ساعة مع مراجعة الاحتياجات وتوفير كافة وسائل الدعم والمساعدة كما أكد سيادته على إستمرار جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر سعيًا نحو تحقيق مستقبل يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب المصري.

وتابع اللواء هشام أبوالنصر خلال الإجتماع الموقف التنفيذى لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وملف التصالح في مخالفات البناء وملف التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة مشددًا على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل وإنهاء العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن إستكمال التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة وكذلك الإسراع بملف المتغيرات المكانية مؤكدًا أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، لافتًا إلى إتاحة المزيد من التيسيرات في ملفات التصالح على مخالفات البناء.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذى لتوفير أراضي لإنشاء نموذج صيدليات الإسعاف تماشيًا مع رؤية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى في دعم القطاع الصحي وتعزيز توفير الدواء ووصوله للمواطن المصري بسهولة ويسر.

وكلف المحافظ خلال الجلسة جميع الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة البيانات المطلوبة لإنشاء الخريطة التفاعلية لجمهورية مصر العربية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونشر ثقافة الحوكمة الرقمية مطالبًا كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بالإسراع في إستكمال البيانات اللازمة للاستعانة بها في إنشاء الخريطة التفاعلية.

كما شدد المحافظ على إسراع وتيرة العمل بتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية لعام 2024/2025 حتى يشعر المواطن بمردود تلك المشروعات الخدمية وفي نهاية الجلسة وتمت الموافقة على قبول التبرعات المقدمة من بعض المواطنين لصالح الوحدات المحلية مقدمًا الشكر لجميع المتبرعين