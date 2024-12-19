بسبب ملكية عقار..استمرار حبس المتهم بقتل ابن عمه خلال مشاجرة عائلية في الوراق

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بقتل ابن عمه بسبب خلافات على ملكية عقار خلال مشاجرة عائلية في الوراق

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد ابن عمه بسبب خلافات على عقار في الوراق

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، أنه حدثت مشاجرة بين والدي وعمي، بسبب ملكية عقار، وأثناء المشاجرة، أصيب والدي بطعنة في البطن، فأستليت سكينا وطعنت نجل عمي "شوفت أبويا متعور مستحملتش".
 

بسبب ملكية عقار

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه ووالده،حمدي أ" ونجله “خالد” البالغ من العمر 22 عامًا، الذي توفي نتيجة طعنة نافذة في الصدر، والطرف الثاني، العم "خالد أ" الذي أصيب بجرح طعني في البطن ونجله "زياد"، نشبت بينهما مشاجرة، نتيجة خلافات متعلقة بملكية عقار، وخلال التشاجر تعرض القتيل لاعتداء بسلاح أبيض على يد إبن عمه، مما أسفر عن قتله في الحال

مقتل شاب على يد ابن عمه

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجني عليه ووالده، نشبت بينهما مشاجرة وبين عمه ونجله، نتيجة خلافات متعلقة بملكية عقار، وخلال التشاجر تعرض القتيل لاعتداء بسلاح أبيض على يد إبن عمه، مما أسفر عن مصرعه
 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

التحقيق في مقتل شاب المتهم بقتل ابن عمه النيابة العامة بشمال الجيزة تباشر النيابة العامة

مواد متعلقة

بطلق ناري.. استمرار حبس المتهم بقتل ابن شقيقته بسبب خلافات مالية في الوراق

بسبب تحميل الركاب..حبس المتهم بقتل سائق توك توك في أوسيم

بأسلوب الخطف.. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي في سرقة متعلقات المواطنين بالدقي

ضبط 36407 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

تفاصيل وفاة مدمن داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمنشأة القناطر

بسبب تحميل الركاب..تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل سائق توك توك في أوسيم

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

عاجل.. رئيس الوزراء يوافق على دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 وظيفة بدلًا من 900 وظيفة

لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم للأندية

‏زيلينسكي: من الضروري تقديم الدعم لأوكرانيا في هذه المرحلة

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 19- 12- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة أكسيس هيلث الدولية تبحثان التعاون لجذب استثمارات جديدة في قطاع الصحة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

وزيرة البيئة تتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحى بقوص