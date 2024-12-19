وزير التعليم يستمع لشرح الطلاب الفائزين بمسابقة انتيل ايسيف حول المشاريع البحثية والتى تنوعت ما بين طبية وهندسية

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم السابق ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم المركزية، حيث سيتم تكريم 24 طالبا، منهم 21 طالبا من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبعض المدارس الخاصة ومدارس ثانوى عام.

واستمتع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ورضا حجازى إلى شرح من الطلاب حول المشاريع البحثية والتى تنوعت ما بين طبية وهندسية، حيث شارك الطلاب الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) والذى أقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر مايو الماضى، وحقق الطلاب مراكز متقدمه فى المسابقة حيث تم حصد قرابة 12 جائزة ما بين خاصة وعالمية بين الطلاب المشاركين والذى وصل عددهم وقتها إلى 31 طالب وطالبة.



وتعد مسابقة إنتل آيسيف"-Intel ISEF-International Science and Engineering Fair" أو مسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة، هي مسابقة تقام كل سنة، تهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا، الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع وغيرها.

كما تعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، وتستضيف المسابقة ما يقارب 1700 مشارك من أكثر من 1600 مدرسة ثانوية في أكثر من 60 دولة حول العالم، وقام بإنشاء هذه المسابقة مؤسسة جمعية العلوم والعامة الأمريكية، ويرعى هذه المسابقة شركة إنتل حتى عام 2019، وقد بدأت هذه المسابقة كمسابقة محلية عام 1950 م ثم أصبحت مسابقة دولية عام 1958 م.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة العلوم والهندسة (ISEF)، تعد من أقوى المسابقات الدولية التي تعقد سنويا فى هذا المجال، وتهتم بمجال البحوث العلمية في ٢٠ مجالًا تضم مجالات الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع وغيرها وتقام للباحثين في مرحلة التعليم الثانوية، من سن 14 إلى 18 عامًا، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني التابعة للادارة المركزية لإدارة وتشغيل تكنولوجيا التعليم، كما تم تأهيلهم ورفع مهارات التواصل لديهم لعرض مشروعاتهم بكفاءة فى المعرض الدولي.