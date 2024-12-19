حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024: أمطار رعدية وانخفاض ملحوظ في الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا رسميًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 وغدًا الجمعة، حيث تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي.

ستشهد عدة محافظات أمطارًا متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أسباب التقلبات الجوية:

أرجعت الهيئة هذه الحالة إلى تأثير منخفض جوي يتمركز فوق البحر المتوسط، مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تقلبات جوية شديدة في بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

السواحل الشمالية الغربية:

أمطار غزيرة ورعدية على مناطق مثل السلوم ومرسى مطروح.

احتمالية تشكّل السيول، مما يستدعي الحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية.

السواحل الشمالية والدلتا:

امتداد السحب الممطرة ليشمل مناطق مثل الإسكندرية، بلطيم، كفر الشيخ، والبحيرة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأوقات.

الوجه البحري والقاهرة الكبرى:

أمطار أقل حدة في محافظات المنوفية، المحلة الكبرى، طنطا، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، القاهرة، والجيزة.

خريطة سقوط الأمطار غدًا

تستمر فرص سقوط الأمطار على نفس المناطق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

أمطار متوسطة الشدة على بعض مناطق السواحل الشمالية، خاصة الإسكندرية ومرسى مطروح.

يتوقع تحسن الأحوال الجوية بدءًا من مساء غد الجمعة على أغلب الأنحاء.

تحذيرات وتوصيات مهمة

القيادة بحذر:

ينصح بتجنب السرعات العالية لتفادي الانزلاق الناتج عن تجمع مياه الأمطار.

الابتعاد عن مصادر الكهرباء:

يُوصى بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الكابلات المكشوفة أثناء سقوط الأمطار.

الاستعداد للسيول:

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المعرضة للسيول، خصوصًا في السلوم ومرسى مطروح.

متابعة النشرات الجوية: