بالأسماء.. غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل. تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب كبير من جماهير القلعة البيضاء لتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

  • التوقيت: تُطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • القنوات الناقلة: تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

قائمة غيابات الزمالك في المباراة

يدخل الزمالك المباراة وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريق. وفيما يلي قائمة اللاعبين الغائبين:

  1. عبد الله السعيد: يعاني من إصابة في العضلة الأمامية ويخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي.
  2. مصطفى الزناري: لم يتعافَ بالكامل من شد في العضلة الخلفية.
  3. محمود بنتايج: يغيب بسبب إصابة تعرض لها خلال مشاركته في بطولة الكونفيدرالية.
  4. حمزة المثلوثي: يستمر غيابه نتيجة إصابته في مواجهة الفريق الموزمبيقي بدوري إفريقيا.
  5. محمد عبد الشافي: غير جاهز بدنيًا وفنيًا للمشاركة.
  6. محمود عبد الرازق "شيكابالا": يواصل الغياب بسبب نقص الجاهزية الفنية.
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التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

رغم الغيابات، يسعى المدير الفني للزمالك لتعويض النقص ووضع تشكيلة قوية لتحقيق الفوز. ومن المتوقع أن يبدأ الفريق بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.
  • خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، كونراد ميشالاك.
  • خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى "زيزو".
الزمالك غيابات الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

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