اتحاد جدة السعودي يرصد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يسعي للحصول على خدمات ماركوس راشفورد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية في وقتٍ سابق، أن مانشستر يونايتد لا يُمانع في رحيل راشفورد مقابل 40 مليون يورو، وذلك بعد خروجه من حسابات البرتغالي روبين أموريم مدرب الشياطين الحمر.

ووفقًا لبعض المصارد، فأن العميد يسعي لضم نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي، من أجل تدعيم صفوفه بقوة في ظل منافسته على بطولة دوري روشن السعودي.

وتفيد التقارير أن الاتحاد ستكون مهمته صعبة لإقناع راشفورد بقبول عرضهم في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم اللاعب الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية.
 

الأكثر قراءة

عاجل - سكرتير منظمة الدول الثماني النامية: ركزنا على المشاريع الصغيرة لدعم الشباب

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

اتحاد جدة السعودي يرصد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

عاجل - رئيس وزراء بنجلاديش: قمنا بدعم التعاون الوثيق بين الدول الثماني النامية في فترة عصيبة

عاجل - "أردوغان" يهنئ الرئيس السيسي على رئاسة قمة منظمة الدول الثماني

إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل لتنمية الوعى الصحى لمنسوبيها

عاجل - الرئيس الإندونيسي بقمة الدول الثماني: يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة

عاجل - "أردوغان": نتابع عن كثب التطورات فى سوريا ونأمل احترام كافة العرقيات