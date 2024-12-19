اتحاد جدة السعودي يرصد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد



كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يسعي للحصول على خدمات ماركوس راشفورد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية في وقتٍ سابق، أن مانشستر يونايتد لا يُمانع في رحيل راشفورد مقابل 40 مليون يورو، وذلك بعد خروجه من حسابات البرتغالي روبين أموريم مدرب الشياطين الحمر.

ووفقًا لبعض المصارد، فأن العميد يسعي لضم نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي، من أجل تدعيم صفوفه بقوة في ظل منافسته على بطولة دوري روشن السعودي.

وتفيد التقارير أن الاتحاد ستكون مهمته صعبة لإقناع راشفورد بقبول عرضهم في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم اللاعب الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية.

