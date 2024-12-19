مواجهة جروس الأولى.. تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حدد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سيراميكا كيلوباترا، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا

يلتقي الفريق الأبيض مع ضيفه سيراميكا، مساء اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024 على "ستاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كيلوباترا

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي الونش – حسام عبدالمجيد – أحمد أبوالفتوح

خط الوسط: عبد الله السعيد – محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم.. زيزو – سيف الجزيري – مصطفي شلبي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.
وتنقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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