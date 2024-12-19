سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بعد الانخفاض الأخير في السوق المحلي والعالمي

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الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس استقرارًا عند آخر انخفاض سجله خلال الأسبوع الماضي، وذلك حسب تحديثات شعبة الذهب المصرية، وعلى المستوى العالمي، استقرت أسعار أونصة الذهب في بورصة الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24:

  • سجل اليوم 4365 جنيهًا للجرام، في بداية التعاملات بسوق الصاغة المصرية.

سعر الذهب عيار 21:

  • بلغ سعر الجرام اليوم 3820 جنيهًا، ويصل إلى 3920 جنيهًا بالمصنعية.

سعر الذهب عيار 18:

  • وصل سعره اليوم إلى 3274 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

  • بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30560 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس

استقرت أسعار الذهب عالميًا عند 2656 دولارًا للأوقية، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في الأسواق العالمية بعد تقلبات الفترة الأخيرة.

نظرة على أسعار الذهب خلال 2024

صرّح أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، بأن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 800 جنيه خلال عام 2024، حيث سجل جرام عيار 21 في بداية العام 3000 جنيهًا، ليصل اليوم إلى 3820 جنيهًا.

توقعات أسعار الذهب في 2025

توقع رزق أن يستمر ارتفاع الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن السعر قد يصل إلى:

  • 4100 جنيه للجرام بداية عام 2025.
  • 4500 جنيه للجرام بحلول منتصف العام.

ويرجع ذلك إلى التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة العربية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

عوامل مؤثرة على أسعار الذهب

  1. الأحداث الجيوسياسية:
    • تؤدي التوترات السياسية إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
  2. حركة الدولار الأمريكي:
    • تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب عالميًا، ما ينعكس على الأسعار المحلية.
  3. الطلب المحلي:
    • يظل الطلب المرتفع على المشغولات الذهبية في مصر عاملًا داعمًا لاستقرار الأسعار.
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