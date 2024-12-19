محافظ أسيوط يكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة المدارس بالمراكز







كلف اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط قيادات مديرية وإدارات التربية والتعليم ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالشكل المناسب ومدى توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة جاذبة للطلاب وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على القطاعات الخدمية المختلفة للوقوف على مدى تقديم الخدمات خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية تكثيف لجان المتابعة من المديرية والإدارات لكافة المدارس لمتابعة أداء العملية التعليمية ومستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات والآليات المتعلقة بأعمال السنة ورصد وإزالة أي معوقات للقرارات والتعليمات

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط قد أجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة ديروط التعليمية لمتابعة المنظومة التعليمية بها وانتظام سير العمل للعام الدراسي الجديد والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية حيث زار مدارس (فاطمة الزهراء الثانوية بنات بديروط، ويحيي كيلاني الثانوية بنات، وأحمد قرشي الثانوية بنين) كما زار مدرسة طوسون أبو جبل الثانوية الصناعية بنات يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني، وعماد محمود مدير عام التعليم الثانوي وكان في استقبالهم محمود علي محمد مدير عام إدارة ديروط التعليمية وعاطف سليم مدير المتابعة الميدانية حيث تفقد المعامل وغرف المعلمين وتابع المستوى التعليمي للطلاب وتابع تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتفقد فصول الصفوف الدراسية وتابع مستوى الطلاب وكشكول الحصة والواجب وأداء الطلاب وشدد على ضرورة الإلتزام بتعليمات الوزارة بقيادة وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف من حيث التقييمات الشهرية ونسب الحضور والغياب منوهًا عن عدم التهاون في تنفيذ تلك التعليمات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين