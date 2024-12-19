محافظ أسيوط يكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة المدارس بالمراكز

محافظات
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 


 


كلف اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط قيادات مديرية وإدارات التربية والتعليم ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالشكل المناسب ومدى توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة جاذبة للطلاب وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على القطاعات الخدمية المختلفة للوقوف على مدى تقديم الخدمات خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية تكثيف لجان المتابعة من المديرية والإدارات لكافة المدارس لمتابعة أداء العملية التعليمية ومستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات والآليات المتعلقة بأعمال السنة ورصد وإزالة أي معوقات للقرارات والتعليمات

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط قد أجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة ديروط التعليمية لمتابعة المنظومة التعليمية بها وانتظام سير العمل للعام الدراسي الجديد والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية حيث زار مدارس (فاطمة الزهراء الثانوية بنات بديروط، ويحيي كيلاني الثانوية بنات، وأحمد قرشي الثانوية بنين) كما زار مدرسة طوسون أبو جبل الثانوية الصناعية بنات يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني، وعماد محمود مدير عام التعليم الثانوي وكان في استقبالهم محمود علي محمد مدير عام إدارة ديروط التعليمية وعاطف سليم مدير المتابعة الميدانية حيث تفقد المعامل وغرف المعلمين وتابع المستوى التعليمي للطلاب وتابع تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتفقد فصول الصفوف الدراسية وتابع مستوى الطلاب وكشكول الحصة والواجب وأداء الطلاب وشدد على ضرورة الإلتزام بتعليمات الوزارة بقيادة وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف من حيث التقييمات الشهرية ونسب الحضور والغياب منوهًا عن عدم التهاون في تنفيذ تلك التعليمات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين

اسيوط التعل التعلي التعليم التعليمات التربية و التعليمية الهم التنمية التربية والتعلي التربية والتعليم التعليمي التنمية المستدامة الثانوي الثانوية التح التحف التربي التربية الثانوية الصناعية الثانوية بنات الجد إله التابع التابعة التهاون الجدى الادارات الان الانضباط الجديد أفق الـ ألا الاحياء الجمه اطار الجمهوري الجمهورية اطمئنان

مواد متعلقة

تكليف الدكتور محمد أبو المجد للقيام بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم الطلابي للمؤتمر العلمي الأول لإدارة مكافحة العدوى بكلية الطب

رئيس جامعة أسيوط يلتقي د. محمد خلاف لمناقشة اكتشاف مستقبِل حسي جديد

تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع المحافظ لبحث سبل التعاون المشترك

وفاه شاب إثر اصطدام قطار به عند مزلقان صنبو بمركز ديروط فى أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي السابع لقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الشرطة

وفاه شخص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وميكروباص في أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يزور الطالبة التي قفزت من الطابق الرابع بالمدينة الجامعية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

عاجل.. رئيس الوزراء يوافق على دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 وظيفة بدلًا من 900 وظيفة

لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 19- 12- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة أكسيس هيلث الدولية تبحثان التعاون لجذب استثمارات جديدة في قطاع الصحة

‏زيلينسكي: من الضروري تقديم الدعم لأوكرانيا في هذه المرحلة

وزيرة البيئة تتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحى بقوص

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية