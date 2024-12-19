مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2025 وإجازة منتصف العام لجميع المراحل الدراسية

مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025، تصاعدت معدلات بحث الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد الامتحانات وإجازة منتصف العام.

وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التربية والتعليم، تنطلق الامتحانات في يناير المقبل لجميع المراحل الدراسية، بينما تبدأ الإجازة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.

موعد امتحانات نصف العام 2025

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية يوم السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.

تفاصيل جدول الامتحانات حسب المراحل الدراسية

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام:

بداية الامتحانات: 11 يناير 2025.

11 يناير 2025. نهاية الامتحانات: 16 يناير 2025.

16 يناير 2025. التنظيم: تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى. تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية. يتم تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.



امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي:

تُعقد الامتحانات في الفترة من 11 حتى 16 يناير 2025.

امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي):

تُجرى الامتحانات خلال نفس الفترة من 11 حتى 16 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية:

تبدأ يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع:

تُعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والخاصة، إلى جانب المواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، قبل انطلاق الامتحانات الأساسية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025، لمدة أسبوعين كاملين.

نصائح للاستعداد للامتحانات

تنظيم الوقت:

قم بإعداد جدول مراجعة يغطي جميع المواد بشكل متوازن.

الراحة الكافية:

احرص على النوم لساعات كافية لتجنب الإجهاد.

متابعة التعليمات الرسمية:

تابع جدول الامتحانات المعلن لكل مرحلة دراسية عبر المدرسة أو الموقع الرسمي للوزارة.