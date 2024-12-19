صاروخ باليستي من اليمن يهز تل أبيب وغارات إسرائيلية عنيفة على صنعاء والحديدة

شهدت تل أبيب انفجارات ضخمة، فجر اليوم الخميس، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية. جاء ذلك إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، مما أثار حالة من الذعر وسط السكان.

صفارات الإنذار:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل، بما في ذلك مطار بن جوريون.

التداعيات المباشرة:

تصاعد الدخان من قاعدة جوية شرق تل أبيب بعد سقوط الصاروخ، وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الصاروخ أصاب مبنى وسط البلاد إصابة مباشرة، ما أسفر عن انتشار سيارات الإسعاف وهرع أكثر من مليون شخص إلى الملاجئ.

رد الفعل الإسرائيلي: غارات مكثفة على اليمن

ردًا على الهجوم الصاروخي، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.

أهداف الغارات الإسرائيلية

العاصمة صنعاء:

استهدفت الغارات مناطق مثل عطان و معسكر ضبوه .

و . قصفت محطة كهرباء ذهبان شمال صنعاء ومحطة حزيز جنوب العاصمة.

شمال صنعاء ومحطة جنوب العاصمة. تسببت الغارات في انفجارات عنيفة وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة.

محافظة الحديدة:

استهدفت منشأة رأس عيسى النفطية وميناء الحديدة.

وميناء الحديدة. أسفرت الهجمات عن استشهاد 9 أشخاص، من بينهم موظفون في المنشأة النفطية.

الإعلام الدولي يكشف تفاصيل الغارات

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين أن الهجوم جاء ردًا على إطلاق الصاروخ الباليستي، وأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ الضربات.

وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أكدت مصادر أمريكية أن واشنطن لم تشارك في الغارات على اليمن.

التداعيات الإنسانية:

أفادت التقارير اليمنية بسقوط عدد من الشهداء والمصابين جراء الغارات الإسرائيلية.

تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق في محطة ذهبان ومحطة حزيز .

ومحطة . لكن الأضرار البالغة أصابت البنية التحتية، وخاصة في مدينة الحديدة والعاصمة صنعاء.

التصريحات الإسرائيلية

أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم التصديق على خطة تستهدف عشرات المنشآت التابعة للحوثيين في اليمن، وأوضح مسؤول إسرائيلي أن توقيت الهجوم تم تقديمه بعد إطلاق الصاروخ اليمني.