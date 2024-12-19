محافظ أسيوط يؤكد على إستمرار رفع كفاءة منظومة الإنارة بالمراكز والأحياء

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

 

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قامت بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب الكشافات بدل التالفة وإصلاح المعطلة وسنفرة الأسلاك وتغيير المتهالك منها والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بقريه الزرابي أمام البريد وميدان النقطة وطريق أسيوط الغنايم مع مراعاة الإلتزام بإجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء وتمت الحملات تحت اشراف مخلص عياد رئيس الوحدة المحلية لقرية الزرابي ومسئولي إدارة الكهرباء بمركز ومدينة أبوتيج

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