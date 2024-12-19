تعليم القليوبية: حريق مدرسة الحبل الأصفر محدود واليوم الدراسي مستمر

أكد مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه الحريق الذي شهدته مدرسة الجبل الاصفر الاعدادية بإدارة الخانكة التعليمية سيبه ماس في أحد الكابلات الكهربائية في غرفة جانبية بالمدرسة مشيرا أنه حريق محدود تم السيطرة عليه ونقل التلاميذ لمبني اخر مع استمرار اليوم الدراسي طبيعيا

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن الحادث مر بسلام دون خسائر في الأرواح أو إصابات وتم السيطرة علي الموقف في اسرع وقت وطمأنت الكلاب وأسرهم وتنفيذ حالات الإخلاء والسلامة في المواقف الطارئة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير إدارة الخانكة التعليمية بسرعة متابعة للموقف وتشكيل لجنة لفحص الواقعة والاطمئنان علي الطلاب وسلامة المنشأت التعليمية وسرعة إزالة آثار الواقعة

كانت مدرسة الحبل الاصفر الاعدادية بإدارة الخانكة التعليمية قد شهدت حريق محدود بسبب ماس كهرباء وتم السيطرة علي الموقف دون خسائر في الأرواح وتبين نشوبه في كابل كهربائي بغرفة جانبية دون حدوث ثمة مشكلات