المنشاوي يوقع بروتوكول تعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي لتطوير مستشفيات جامعة أسيوط

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جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقّع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس بروتوكول تعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، بموجبه يقوم البنك بدعم تطوير المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءتها؛ مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية لجموع المرضى المترددين عليها، فضلًا عن دعم القوافل الطبية الشاملة؛ من أجل النهوض بالمنظومة الصحية في صعيد مصر.

وقام بتوقيع البروتوكول تامر محمد وحيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي، والعضو المنتدب وبحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور دويب حسين صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، ورانيا بسيوني عثمان رئيس قطاع التنمية والمسئولية المجتمعية بالبنك، والمستشار أحمد عبد البديع المستشار القانوني للبنك.

وأوضح الدكتور المنشاوي إن البروتوكول يأتي في إطار مجهودات جامعة أسيوط المستمرة في مجالات المسئولية المجتمعية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي بوصفه داعمًا رئيسًا للمجتمع؛ في تقديم الدعم للكثير من المؤسسات، وتحقيق التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة؛ لخدمة الصحة العامة للمجتمع، وتنفيذ خطط الدولة، واستراتيجيتها الهادفة؛ لتوفير رعاية طبية مميزة للمواطنين، ورفع نسب الشفاء للمرضى.

 وثمّن رئيس جامعة أسيوط؛ التعاون المشترك بين الجامعة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والذي يعد بادرة للعمل المثمر بين الجانبين؛ من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية، خاصةً في ظل امتلاك الجامعة؛ الإمكانيات، والتجهيزات الطبية اللازمة، والوحدات، والمعامل التخصيصية، التي تتسق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، مُشيدًا بدور البنك العربي الأفريقي، وجهوده في مجال المسئولية المجتمعية، ودعم خطط الدولة في المجال الصحي؛ بوصفه من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الأفراد.

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