السيسي يستقبل القادة المشاركين في القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي

أخبار مصر
بوابة الفجر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة ورؤساء الدول المشاركين في القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

تُعد هذه القمة، التي تستضيفها مصر، فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء، ومناقشة التحديات المشتركة وأبرز الملفات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على العالم الإسلامي.

خلال الاستقبال، أشار الرئيس السيسي إلى أهمية العمل الجماعي لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، مشددًا على دور المنظمة في تحقيق شراكات استراتيجية تسهم في رفاهية الشعوب الأعضاء.

من المنتظر أن تتناول القمة عددًا من الملفات الحيوية، بما في ذلك:

  • تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
  • دعم الابتكار والتكنولوجيا كركائز للنمو الاقتصادي.
  • مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الغذائي.

تأتي القمة في وقت يشهد فيه العالم الإسلامي العديد من التحديات، ما يعزز أهمية هذه الاجتماعات لتحقيق التنمية الشاملة ودفع عجلة التعاون إلى مستويات غير مسبوقة.

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