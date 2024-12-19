محافظ أسيوط: تحرير 30 محضرا خلال حملة تموينية مفاجئة بمركز البداري

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط علي إستمرار شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية ووصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030

 

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز قد شاركت بحملة تموينية مفاجئة ومكبرة على قطاع المخابز بنطاق المركز وذلك بإشراف حافظ جلال نائب رئيس المركز، وأيمن محمد مدير مكتب تموين البداري وعطية محمد علي مدير مكتب تموين النواورة حيث أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 30 محضر متنوع ما بين نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق تام مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الإستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار

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