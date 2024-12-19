محافظ أسيوط يوجه بمتابعة مشروعات البنية التحتية والتنموية بالمحافظة



وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية والمستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية والتنموية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها لتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز قد قامت بمتابعة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق المركز حيث تفقد رئيس المركز محطة رفع الصرف الصحي بقرية المشايعة يرافقه رئيس الوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة لمتابعة الموقف التنفيذي الراهن لمشروع محطة الصرف الصحي ومدى الإلتزام بالجدول الزمني المقرر بتنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة مشددًا على التواصل المستمر والفعال بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع حيث تعد مشروعات قطاع الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية التحتية والتنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة الغنايم