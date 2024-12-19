محافظ أسيوط يوجه بمتابعة مشروعات البنية التحتية والتنموية بالمحافظة

محافظات
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 


وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية والمستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية والتنموية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها لتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز قد قامت بمتابعة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق المركز حيث تفقد رئيس المركز محطة رفع الصرف الصحي بقرية المشايعة يرافقه رئيس الوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة لمتابعة الموقف التنفيذي الراهن لمشروع محطة الصرف الصحي ومدى الإلتزام بالجدول الزمني المقرر بتنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة مشددًا على التواصل المستمر والفعال بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع حيث تعد مشروعات قطاع الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية التحتية والتنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة الغنايم

اسيوط البنية التحتية الب البن التنسيق البني البنيه التح التنس التنف التنفيذ التنفيذي التنموي التنموية أفق الـ ألا الاستفادة التواصل أصل اطار إطلق الجهات المعنية افة الجهات الجد اسراع آسية اسيو التي الجدول أدلة إرتقاء استفادة أسر ستو سياسية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوافق على إطلاق اسم الشهيد الرائد طارق جميل على مدرسة الجلاء الإبتدائية المشتركة بحي غرب

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الفتح

تكليف الدكتور محمد أبو المجد للقيام بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم الطلابي للمؤتمر العلمي الأول لإدارة مكافحة العدوى بكلية الطب

رئيس جامعة أسيوط يلتقي د. محمد خلاف لمناقشة اكتشاف مستقبِل حسي جديد

تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع المحافظ لبحث سبل التعاون المشترك

وفاه شاب إثر اصطدام قطار به عند مزلقان صنبو بمركز ديروط فى أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي السابع لقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الشرطة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

عاجل.. رئيس الوزراء يوافق على دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 وظيفة بدلًا من 900 وظيفة

لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم للأندية

‏زيلينسكي: من الضروري تقديم الدعم لأوكرانيا في هذه المرحلة

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 19- 12- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة أكسيس هيلث الدولية تبحثان التعاون لجذب استثمارات جديدة في قطاع الصحة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

وزيرة البيئة تتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحى بقوص