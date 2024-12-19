مسئولو" الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق والبنية التحتية الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة المحطات والشبكات، بزيارة تفقدية إلى مدينة السويس الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد علي، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس هيثم أحمد، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات.



بدأت الزيارة باجتماع بمقر الجهاز، حيث استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، جميع مشروعات المرافق بالمدينة ومصادر التغذية المختلفة، والدعم الذي تقدمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين.



وتفقد مسئولو الإسكان المركز التكنولوجي بالجهاز، لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، أعقب ذلك جولة ميدانية شملت مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان.



وخلال الجولة، اطَّلع المهندس أمين غنيم، على نسب الإنجاز بالمشروعات، حيث بلغت نسبة تنفيذ خزان المياه الرئيسي بسعة 10،000 م³ نحو 26%، بينما حققت محطة المعالجة "الكومبكت" نسبة تنفيذ 85%.



وفي قطاع شبكات المياه، استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن المشروع، الذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 76%، فيما تجاوزت مشروعات الصرف الصحي نسبة 80%. كما تفقد مسئولو الوزارة أعمال تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة "طاقة".



كما شملت الزيارة تفقد محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بطاقة 52،000 م³/يوم، والتي تُعد من المشروعات الحيوية لاستقبال مياه الصرف بالحي الصناعي الأول، حيث أكد المهندس أمين غنيم، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال مع ضمان أعلى معايير الجودة.

واختتمت الزيارة بلقاء جمع قيادات الهيئة بمستثمري الحي الصناعي الأول بمقر الجهاز، حيث تم مناقشة الطلبات العاجلة واحتياجات المستثمرين.



وأكد المهندس أمين غنيم، بذل أقصى الجهود لتلبية مطالب المستثمرين، الذين بالجهود المبذولة لتطوير المدينة.



من جانبها، أكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة المجتمعات العمرانية للمدن الجديدة، مشيرة إلى أن الاهتمام برفع كفاءة المرافق يعكس رؤية واضحة لخلق بيئة استثمارية واعدة تدعم مستقبل مدينة السويس الجديدة كمركز تنموي متميز.