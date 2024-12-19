زيادة إقبال المصريين على العمرة: توقعات بوصول العدد إلى 700 ألف معتمر في الموسم الحالي

أعلن أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة في سبتمبر الماضي حتى الآن بلغت نحو 400 ألف معتمر.

ويتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمعتمرين بنهاية الموسم الجاري إلى 700 ألف معتمر، بناءً على دراسات السوق الحالية والمستقبلية.

ارتفاع الطلب على عمرة رجب وشعبان ورمضان

وأشار "وحيد" إلى تزايد الإقبال من المواطنين لأداء مناسك العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، حيث أكملت العديد من شركات السياحة حجوزات رحلات عمرة رجب المقرر انطلاقها بداية يناير المقبل، كما ارتفعت نسب الحجز بشكل كبير لرحلات شعبان ورمضان.

برامج العمرة الاقتصادية: الخيار المفضل

وأوضح أن معظم المعتمرين خلال الشهور الأربعة الماضية اختاروا برامج العمرة الاقتصادية، التي تمتد لمدة أسبوعين.

وتميزت هذه البرامج هذا العام بتقديم خدمات محسنة مع أسعار تنافسية تناسب شريحة واسعة من المواطنين.

مميزات برامج العمرة الاقتصادية

مدة البرنامج : نحو أسبوعين.

: نحو أسبوعين. الجودة : تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة.

: تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة. الأسعار: مناسبة للعديد من الفئات.

نصيحة للراغبين في العمرة

مع استمرار ارتفاع الطلب على رحلات العمرة، ينصح بحجز الرحلات مبكرًا، خصوصًا خلال الشهور القادمة التي تشهد ذروة الموسم، لضمان الحصول على برنامج يناسب احتياجات وميزانية المعتمر.