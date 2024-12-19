زيادة إقبال المصريين على العمرة: توقعات بوصول العدد إلى 700 ألف معتمر في الموسم الحالي

تقارير وحوارات
العمرة
العمرة

أعلن أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة في سبتمبر الماضي حتى الآن بلغت نحو 400 ألف معتمر. 

ويتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمعتمرين بنهاية الموسم الجاري إلى 700 ألف معتمر، بناءً على دراسات السوق الحالية والمستقبلية.

ارتفاع الطلب على عمرة رجب وشعبان ورمضان

وأشار "وحيد" إلى تزايد الإقبال من المواطنين لأداء مناسك العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، حيث أكملت العديد من شركات السياحة حجوزات رحلات عمرة رجب المقرر انطلاقها بداية يناير المقبل، كما ارتفعت نسب الحجز بشكل كبير لرحلات شعبان ورمضان.

برامج العمرة الاقتصادية: الخيار المفضل

وأوضح أن معظم المعتمرين خلال الشهور الأربعة الماضية اختاروا برامج العمرة الاقتصادية، التي تمتد لمدة أسبوعين. 

وتميزت هذه البرامج هذا العام بتقديم خدمات محسنة مع أسعار تنافسية تناسب شريحة واسعة من المواطنين.

مميزات برامج العمرة الاقتصادية

  • مدة البرنامج: نحو أسبوعين.
  • الجودة: تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة.
  • الأسعار: مناسبة للعديد من الفئات.

نصيحة للراغبين في العمرة

مع استمرار ارتفاع الطلب على رحلات العمرة، ينصح بحجز الرحلات مبكرًا، خصوصًا خلال الشهور القادمة التي تشهد ذروة الموسم، لضمان الحصول على برنامج يناسب احتياجات وميزانية المعتمر.

زيادة إقبال المصريين على العمرة توقعات بوصول العدد إلى 700 ألف معتمر في الموسم الحالي العمرة زيادة إقبال المصريين على العمرة إقبال المصريين على العمرة موسم العمرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

عاجل.. رئيس الوزراء يوافق على دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 وظيفة بدلًا من 900 وظيفة

لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم للأندية

‏زيلينسكي: من الضروري تقديم الدعم لأوكرانيا في هذه المرحلة

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 19- 12- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة أكسيس هيلث الدولية تبحثان التعاون لجذب استثمارات جديدة في قطاع الصحة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

وزيرة البيئة تتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحى بقوص