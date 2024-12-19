تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية بشأن حضور الطلاب حتى آخر يوم دراسي

وجهت المديريات التعليمية تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بضرورة التشديد على حضور الطلاب في المدارس حتى آخر يوم دراسي.

يأتي ذلك في إطار استمرار التقييم الأسبوعي وأداء الأنشطة الصفية والقيام بالمهام الأدائية، حيث يجب الالتزام بمتابعة حضور الطلاب بشكل دقيق.

تكثيف المتابعة لضمان انتظام العملية التعليمية

أكدت المديريات التعليمية على ضرورة تكثيف المتابعة والجولات التفقدية في المدارس، للتأكد من حضور الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

كما شددت على أهمية التحقق من التقييمات وأداء الطلاب في الأنشطة المختلفة، لضمان عدم تعرض المعلمين والموجهين للمساءلة القانونية في حال حدوث أي إخلال.

ضبط بيانات حضور الطلاب في الكشوف

أشارت المديريات التعليمية في خطاب رسمي إلى ضرورة التأكد من مطابقة درجات الطلاب في الكشوف مع الواقع الفعلي لمستوى الحضور، خاصة مع وجود حالات لبعض الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية رغم عدم تطابق درجاتهم مع نسبة الحضور الفعلية.

التنبيه بعدم مساواة الطلاب غير المنتظمين مع المنتظمين

كما تم التنبيه على ضرورة عدم مساواة الطالب الغائب لفترات طويلة (أكثر من 5 أيام) مع الطلاب المنتظمين في حضورهم، ويعد ذلك مخالفًا للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، مما يعرض المعلم والموجه للمسائلة القانونية في حالة المخالفة.