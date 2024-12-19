الثقافة تحتفل برأس السنة والكريسماس بثلاث حفلات على مسرح مركز الجزيرة بالزمالك

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ثلاث حفلات فنية احتفالًا برأس السنة وأعياد الكريسماس تحت رعاية الدكتور أحمدفؤاد هنو وزيرالثقافة، وذلك على مسرح الحديقة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، أيام 26، 27، 28 ديسمبر الجاري.

أبرز فقرات الحفل



الحفل الأول تحييه فرقة (رسالة سلام) بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح في الثامنة مساء الخميس 26 ديسمبر، الحفل مجانًا وتقدم من خلاله الفرقة عروضًا فنية مميزة تجمع بين فرق الإنشاد الصوفي، الترانيم الكنسية "كابيلا"، والتراتيل القبطية، في أداء يعكس التناغم الثقافي المصري.



ويحيي الثاني الذي يُقام في السابعة مساء الجمعة (27 ديسمبر)، الفنان (إيهاب عز الدين وفرقته)، حيث يقدم عازف البيانو والمؤلف الموسيقي إيهاب عز الدين بمشاركة مجموعة من الفنانين: المطرب تامر كارلوس، والمغنية البرازيلية كلوديا، والمطربة هنا، ومحمد بيدق، مزيجًا من الأغنيات العربية والأجنبية بعدة لغات.



الحفل الأخير

أما الحفل الثالث والأخير ضمن احتفالية وزارة الثقافة تقدمه فرقة (شوية فن) مساءً السبت (28 ديسمبر) في السابعة مساءً حيث يقدم الفنان جو وفرقته مجموعة من الأغاني الفلكلورية ومقطوعات موسيقية تراثية بتوزيع موسيقي حديث.



وتقدم وزارة الثقافة هذه الحفلات مشاركةً منها الجمهور المصري بهجته واحتفالاته برأس السنة الجديدة وأعياد الكريسماس، كما يجسد هذا التعاون الرائع بين صندوق التنمية وقطاع الفنون التشكيلية توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات مؤسساتها عبر التكامل والتعاون فيما بينها.

