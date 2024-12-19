جامعة حلوان تنظم مهرجان الرياضة للجميع لطلاب الجامعة

أخبار مصر
بوابة الفجر


نظمت إدارة النشاط الرياضي قسم الرياضة للجميع بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، المهرجان الترويحي لطلاب " مهرجان الرياضة للجميع"، وذلك في الالعاب التالية: مهارات كرة القدم - تنس الطاولة - شد الحبل - مصارعة الذراعين - نط الحبل - رمي السهام - الألعاب الشعبية (دومينو - شطرنج - طاولة ) طلبة وطالبات.
وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وقد شارك في المهرجان طلاب الجامعة من الكليات المختلفة بإجمالي عدد 300 طالب، و150 طالبة في الألعاب المختلفة وكان هناك تفاعل من جميع الطلاب أثناء تنفيذ جميع المسابقات وبعد الانتهاء من المسابقات تم توزيع الجوائز على الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الاولى في الالعاب المختلفة ( طلبه - طالبات )، وأبدى الطلاب سعادتهم بتنظيم مثل هذه الفعاليات مقدمين الشكر لقيادات الجامعة لاهتمامهم الواسع بالأنشطة الطلابية.

وتكمن أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحسين الصحة النفسية والجسدية، وغرس قيم العمل الجماعي والانتماء بين الطلاب.

ويأتي هذا المهرجان ضمن جهود الجامعة لتنمية مهارات الطلاب الرياضية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام.

تمت الفعالية تحت إشراف اللواء  محمد أبو شقه أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

وقام بتحكيم المهرجان  الدكتور صابر عبد الغني، والكابتن محمد عوض، والكابتن محمد الطناحي، والكابتن عمرو جلال، والكابتن مؤمن احمد، والكابتن احمد المالكي، والكابتن احمد ابراهيم، والكابتن احمد عبد الناصر، والكابتن بدر فريد، والكابتن سلفيا ثروت، والكابتن ابراهيم عطيه، والكابتن طارق العشري، والكابتن محمد رياض، والكابتن سيد دياب، والكابتن اشرف يوسف، والكابتن محمد هاشم.

الألعاب الشعبية التعليم والطلاب الصحة النفسية والجسدية تحسين الصحة النفسية جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان

مواد متعلقة

مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يشارك في مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة

إعلام القاهرة" تنظم ندوة تثقيفية حول بداية جديدة للمرأة المصرية

حركة تنقلات وتعيينات في الوظائف القيادية بجامعة القاهرة

التعليم العالي: وصول أول شحنة من عقار "ترايكافتا" لدعم الجهود الوطنية في علاج الأمراض الوراثية النادرة

جامعة حلوان تستضيف ممثل "علوم الإدارة الدولية" ISM بألمانيا

البحوث الفلكية يعلن إطلاق مبادرة "رواد الرؤية المستقبلية"

إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج 21 ديسمبر

وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة ومؤسسات دولية لتطوير علاجات الأورام

الأكثر قراءة

عاجل - سكرتير منظمة الدول الثماني النامية: ركزنا على المشاريع الصغيرة لدعم الشباب

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

اتحاد جدة السعودي يرصد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

عاجل - رئيس وزراء بنجلاديش: قمنا بدعم التعاون الوثيق بين الدول الثماني النامية في فترة عصيبة

عاجل - "أردوغان" يهنئ الرئيس السيسي على رئاسة قمة منظمة الدول الثماني

إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل لتنمية الوعى الصحى لمنسوبيها

عاجل - الرئيس الإندونيسي بقمة الدول الثماني: يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة

عاجل - "أردوغان": نتابع عن كثب التطورات فى سوريا ونأمل احترام كافة العرقيات