"بيعدي الطريق".. مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بشوارع التجمع

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بحادث مروع، أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أثناء عبور شخص يدعي م. م 33 سنة الطريق في منطقة التجمع الخامس، صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث الفجر أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التجمع الخامس الجنائية التحقيق التجمع

مواد متعلقة

إهانة وسب هالة صدقي.. مفاجأت بالجملة في مؤتمر مرتضى منصور لكشف حقائق قضية عمر زهران

سب قوات الشرطة المصرية.. تسجيل صوتي للفنانة شاليمار شربتلي يقلب الموازين

بعد مؤتمر قضية المخرج عمر زهران.. حرب نارية بين مرتضى منصور ونقيب الممثلين أشرف زكي

غلق كلي لمطلع كوبري الأميرية لمدة 15 يوما.. اعرف التحويلات المرورية

بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع عصابة سرقة المواطنين في الشرابية

بعد 4 وقائع.. حبس عنصر إجرامي تخصص بجرائم السرقات بمدينة نصر

دهسته سيارة فارهة.. التصريح بدفن جثة عامل توفي بحادث مروع بالشروق

عصابة تخصصت في النصب على أصحاب المصانع بالزيتون.. وقرار قضائي ضدهم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - سكرتير منظمة الدول الثماني النامية: ركزنا على المشاريع الصغيرة لدعم الشباب

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

اتحاد جدة السعودي يرصد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

عاجل - رئيس وزراء بنجلاديش: قمنا بدعم التعاون الوثيق بين الدول الثماني النامية في فترة عصيبة

عاجل - "أردوغان" يهنئ الرئيس السيسي على رئاسة قمة منظمة الدول الثماني

إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل لتنمية الوعى الصحى لمنسوبيها

عاجل - الرئيس الإندونيسي بقمة الدول الثماني: يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة

عاجل - "أردوغان": نتابع عن كثب التطورات فى سوريا ونأمل احترام كافة العرقيات