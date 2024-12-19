"بيعدي الطريق".. مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بشوارع التجمع

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بحادث مروع، أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أثناء عبور شخص يدعي م. م 33 سنة الطريق في منطقة التجمع الخامس، صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.