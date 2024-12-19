طريقة التقديم لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية 2025: المستندات والمواعيد

كشفت المؤسسة القومية لتيسير الحج عن طريقة التقديم لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، مؤكدة على ضرورة التقديم اليدوي للطلبات من قبل المرشحين خلال الفترة من 22 ديسمبر 2024 إلى 2 يناير 2025.

وأوضحت المؤسسة كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات الترشيح والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للترشيح لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

تتطلب المؤسسة القومية لتيسير الحج من المرشحين تقديم عدد من المستندات الضرورية لإتمام عملية الترشيح، وهي كالتالي:

شهادة طبية تفيد باللياقة الصحية للمرشح، على أن تكون صادرة من المستشفيات الحكومية. صورة من المؤهل الدراسي. صحيفة الحالة الجنائية. بطاقة الرقم القومي. محضر اجتماع مجلس الإدارة يتضمن ترشيح العضو. صورة شخصية. صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية. إيصال سداد مبلغ 1000 جنيه، يخصص لتغطية تكاليف إجراء الاختبارات التحريرية والشفوية، ويتم سداد المبلغ في بنك مصر.

إجراءات استلام وفرز طلبات الإشراف

بمجرد تقديم الطلبات، يتم تشكيل لجنة من قبل مدير المديرية المسئولة عن استلام وفرز الطلبات. ويشمل عمل اللجنة التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة من قبل المرشحين، كما تقوم بتسجيل أسماء المشرفين المتقدمين في سجل خاص.

بعد التأكد من استيفاء كافة المستندات، يقوم المرشح بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني للمؤسسة باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور يحصل عليها من المديرية بعد تسليم المستندات.

إعلان نتائج الترشيح والتظلمات

سيتم إعلان أسماء المرشحين المستوفين للمستندات بمقر المديرية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إغلاق باب التقديم.

من إغلاق باب التقديم. يمكن للمرشحين الذين تم استبعادهم التقدم بتظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الكشوف، ويتم تسليم التظلم يدويًا إلى لجنة التظلمات بالمديرية.

من تاريخ إعلان الكشوف، ويتم تسليم التظلم يدويًا إلى بالمديرية. تجري لجنة التظلمات دراسة شاملة لتلك التظلمات، وتشكل اللجنة من مدير المديرية، وكيل المديرية، ومدير إدارة الجمعيات، والشئون القانونية، ورئيس الاتحاد الإقليمي.

يتم إصدار قرار مسبب بقبول التظلم وإدراج اسم المرشح للاختبار أو استبعاده نهائيًا إذا ثبتت عدم صحة البيانات.

كيفية تقديم الطلبات من الجمعيات المركزية

تُقدم الطلبات من الجمعيات المركزية إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وفقًا للإجراءات المقررة.