لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا جديدًا في ملف الراحلين عن النادي الأهلي، حيث تقدم أحد لاعبي الفريق بطلب رسمي لمغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نتيجة لاستبعاده المستمر من الحسابات الفنية للمدرب السويسري مارسيل كولر. ومع هذا الطلب، ارتفع عدد اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق إلى تسعة.

كريم الدبيس يجدد طلب الرحيل عن الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن اللاعب كريم الدبيس، ظهير أيسر الفريق، جدد طلبه للإدارة بالموافقة على رحيله في يناير المقبل. جاء ذلك بسبب استبعاده المستمر من خطط المدير الفني مارسيل كولر، بالإضافة إلى تلقيه عروضًا مغرية من أندية محلية وخارجية، سواء بنظام الإعارة أو الانتقال بشكل نهائي.

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قائمة الراحلين عن الأهلي

مع انضمام الدبيس إلى قائمة الراحلين، يرتفع عدد اللاعبين المتوقع مغادرتهم إلى 9 لاعبين خلال الفترة المقبلة. تشمل هذه القائمة: يوسف أيمن وكريم نيدفيد وعمر الساعي وعمرو السولية ومحمود كهربا وبيرسي تاو ورضا سليم وعلي معلول.

لاعبون تنتهي عقودهم بنهاية الموسم

تتضمن قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري كل من: محمد الشناوي وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وعمرو السولية ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

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