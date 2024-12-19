كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان تفوز في مسابقة BBM

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان بمسابقة BBM، وذلك بدعوة من كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية.
وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان.
  
حيث حصلت كلية الهندسة بالمطرية على المركز الثانى على مستوى ٦٢ فريق مشترك من عدد من الجامعات المصرية، تنافسوا فيما بينهم لتقديم أفضل وأقوى جسر، ويكون الفائز فى المسابقة هو الجسر القادر على تحمل أوزان أكبر أثناء الاختبار.

وجاءت مشاركة كلية الهندسة بالمطرية في إطار تشجيع البحث والإبتكار، وربط الدراسة النظرية بالجانب العملى، وتحفيز الطلاب على العمل ضمن روح الفريق، وخلق بيئة تنافسية بينهم لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الموجودة على أرض الواقع.

تمت المسابقة تحت إشراف  الدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة الروسية، والدكتور علاء البطش عميد كلية الهندسة، والدكتورة فاطمة شلتوت رئيس قسم التشييد بالكلية والدكتور محمد رباح المسئول عن المسابقة.

وجاءت مشاركة كلية الهندسة بالمطرية بعدد ٦ فرق من الكلية تحت إشراف  الدكتور علاء الشريف، والدكتور وليد عبد الله أستاذ الخرسانة المسلحة بكلية الهندسة بالمطرية.

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