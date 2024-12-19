كيفية إعادة ضبط مصنع لهاتف Android دون الحاجة إلى إلغاء القفل

إذا كنت قد نسيت رمز القفل الخاص بهاتفك الذي يعمل بنظام Android، ولا يمكنك الوصول إلى هاتفك، لا داعي للقلق! يوجد طريقة يمكنك من خلالها إجراء إعادة ضبط مصنع للجهاز دون الحاجة إلى إلغاء القفل مباشرةً.

نقدم لك خطوات بسيطة لإعادة ضبط جهازك مع الحفاظ على البيانات المهمة.

كيفية إعادة ضبط مصنع لهاتف Android مع نسيان رمز القفل

إذا لم تتمكن من تذكر النمط أو كلمة المرور الخاصة بك على جهاز Android بعد التحديث أو حدوث مشكلة، يمكنك اتباع هذه الخطوات لإعادة ضبط المصنع لهاتفك:

إيقاف تشغيل الهاتف:

قم بإيقاف تشغيل الهاتف بشكل كامل.

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تظهر لك خيارات إعادة التشغيل والطوارئ.

اختر إيقاف التشغيل.

تشغيل الهاتف في وضع الاسترداد:

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر رفع الصوت أو خفض الصوت في نفس الوقت. (تختلف هذه الخطوة حسب الشركة المصنعة؛ في هواتف Pixel، اضغط على زر الطاقة وزر خفض الصوت، بينما في هواتف Samsung Galaxy، اضغط على زر الطاقة وزر رفع الصوت).

حدد وضع الاسترداد:

عندما تظهر القائمة، استخدم أزرار رفع الصوت وخفض الصوت لاختيار وضع الاسترداد، ثم اضغط على زر الطاقة لتحديد الخيار.

مسح البيانات وإعادة ضبط المصنع:

في قائمة الاسترداد التالية، استخدم أزرار الصوت لتحديد خيار مسح البيانات/إعادة ضبط المصنع ، ثم اضغط على زر الطاقة لتحديده.

، ثم اضغط على زر الطاقة لتحديده. ستظهر رسالة تطلب منك تأكيد خيار المسح، استخدم أزرار رفع/خفض الصوت لاختيار نعم، ثم اضغط على زر الطاقة لتأكيد العملية.

إعادة تشغيل الهاتف:

بعد إتمام عملية المسح وإعادة ضبط المصنع، قم بإعادة تشغيل الهاتف. يمكنك الآن إعداد هاتفك باستخدام حساب Google الخاص بك واستعادة البيانات المفقودة من النسخة الاحتياطية في حال تم إعداد النسخ الاحتياطي مسبقًا.

مميزات إعادة ضبط المصنع على Android

إجراء إعادة ضبط المصنع لهاتف Android يساعد في منح الجهاز حالة "نظيفة"، كما لو كان جديدًا. سيؤدي هذا إلى مسح جميع البيانات على الهاتف، وهو خيار مفيد إذا كان جهازك يعمل ببطء أو إذا كنت تواجه مشاكل في الأداء.

ولكن يجب أن تُعتبر إعادة ضبط المصنع حلًا أخيرًا، حيث سيتم فقدان جميع البيانات المخزنة على الجهاز.

استعادة البيانات بعد إعادة ضبط المصنع

بعد إجراء إعادة ضبط المصنع، قد تتمكن من استعادة البيانات المفقودة من خلال النسخة الاحتياطية على Google Backup. أثناء عملية إعادة ضبط المصنع، سيُعرض عليك خيار استعادة البيانات من النسخة الاحتياطية الخاصة بك.

تأكد من النقر على استعادة واتبع التعليمات لاستكمال العملية.

بدائل لإلغاء القفل دون إعادة ضبط المصنع

إذا كنت قد نسيت رمز القفل أو كلمة المرور، يمكنك استخدام بعض الميزات المتاحة لتسهيل إلغاء القفل مثل:

خاصية Smart Unlock : تتيح لك فتح الهاتف عندما يكون بالقرب من جهاز موثوق مثل ساعة WearOS .

: تتيح لك فتح الهاتف عندما يكون بالقرب من جهاز موثوق مثل ساعة . وظيفة SmartThings Find من Samsung، التي تساعد في العثور على جهازك وإدارته.

لسوء الحظ، تطبيق Find My Device من Google لا يسمح بتغيير كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي للأجهزة غير التابعة لشركة سامسونج.