بأسلوب المغافلة.. ضبط شخصين بحوزتهما أسلاك كهربائية مسروقة بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبحوزتهما تم العثور على كمية من الأسلاك الكهربائية تزن 150 كجم "مجهولة المصدر". وبمواجهتهما، اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ياتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.