بأسلوب المغافلة.. ضبط شخصين بحوزتهما أسلاك كهربائية مسروقة بالتجمع الأول

حوادث
متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
وبحوزتهما تم العثور على كمية من الأسلاك الكهربائية تزن 150 كجم "مجهولة المصدر". وبمواجهتهما، اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
ياتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أزمة أجهزة وزارة الداخلية الأسلاك الكهربائية الداخلية العناصر الإجرامية

مواد متعلقة

سقوط سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية وملابس من شقة بالزيتون

"بيعدي الطريق".. مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بشوارع التجمع

إهانة وسب هالة صدقي.. مفاجأت بالجملة في مؤتمر مرتضى منصور لكشف حقائق قضية عمر زهران

سب قوات الشرطة المصرية.. تسجيل صوتي للفنانة شاليمار شربتلي يقلب الموازين

بعد مؤتمر قضية المخرج عمر زهران.. حرب نارية بين مرتضى منصور ونقيب الممثلين أشرف زكي

غلق كلي لمطلع كوبري الأميرية لمدة 15 يوما.. اعرف التحويلات المرورية

بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع عصابة سرقة المواطنين في الشرابية

بعد 4 وقائع.. حبس عنصر إجرامي تخصص بجرائم السرقات بمدينة نصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - سكرتير منظمة الدول الثماني النامية: ركزنا على المشاريع الصغيرة لدعم الشباب

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

اتحاد جدة السعودي يرصد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

عاجل - رئيس وزراء بنجلاديش: قمنا بدعم التعاون الوثيق بين الدول الثماني النامية في فترة عصيبة

عاجل - "أردوغان" يهنئ الرئيس السيسي على رئاسة قمة منظمة الدول الثماني

إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل لتنمية الوعى الصحى لمنسوبيها

عاجل - الرئيس الإندونيسي بقمة الدول الثماني: يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة

عاجل - "أردوغان": نتابع عن كثب التطورات فى سوريا ونأمل احترام كافة العرقيات